شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات المرحلة الأولي للاتحادات الطلابية بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهه وباء كورونا المستجد – أجريت الأحد انتخابات الجولة الأولي للاتحادات الطلابية، داخل 20 كلية بجامعة المنيا، لاختيار أعضاء اللجان النوعية والبالغ عددها 7 لجان «العلمية – الفنية – الثقافية – الاجتماعية – الجوالة – الأسر – الرياضية» .

فيما تجري الاثنين جولة الإعادة، بينما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي الأربعاء، 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وقال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنافس في الانتخابات 98 طالب وطالبة باللجان العلمية، و109 طالب وطالبة باللجنة الفنية، و107 للجنة الثقافية، و118 للجنة الاجتماعية، وبالجوالة و106 للجنة الخدمة العامة، و110 بلجنة الأسر، و109 طالب وطالبة للجنة الرياضية .

قال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تجري الانتخابات داخل 20 كلية بواقع لانتخاب أعضاء لجان الأنشطة الرياضية، والأسر، والفنية، والثقافية، وجوالة وخدمة عامة، واجتماعية ورحلات، وعلمي، بفرق كليات الجامعة العشرين للعام الجامعي 2020/ 2021، والتي بدأت أعمالها الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين.