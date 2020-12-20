شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لــ4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة بنطاق محافظة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع ادارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة شن حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد بنطاق المحافظة، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية بمركز ومدينة أشمون لحالتي تعدى على الأراضي الزراعية أحدهم بقرية طليا على مساحة 150 متر، والآخر بقرية شنشور على مساحة 130 متر، وجارى المتابعة الدورية لرصد أي حالة تعدى على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظا على هيبة وحقوق الدولة .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى بناحية منشأة سلطان على مساحة 280م2 .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة للتصدي لأي تعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة .

واستمرار لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة، قامت رئاسة حي غرب شبين الكوم وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية بشن حملة إزالات فورية لعدد من الأرصفة المخالفة بشارع باريس ( شارع عاطف السادات ) بشبين الكوم، حيث تم إزالة السلالم والأرصفة المخالفة للعمارات السكنية والمحال التجارية لتوسعة الطريق وتمهيده للرصف واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين وإلزامهم بعدم التعدي على الرصيف .