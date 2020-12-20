شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بـ«هندسة الإسكندرية» لإجراء اختبارات الخلطة الخرسانية لكتل حماية «آثار المنتزه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تسليم الموقع الخاص بمشروع الحماية البحرية لآثار المنتزة في الاسكندرية للجهة المنفذة رسمياً، تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال التي تستمر لمدة 12 شهر كما هو مقرر لها.

وأوضح «حنا»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الجهة المنفذة بدأت في تجهيز التشوينات الخاصة بساحة صب الكتل الخرسانية التي سيتم إجراء الاسطمبات او«الموديلات الحديدية» عليها قبل انزالها في البحر لحماية الكوبرى الاثرى والحائط، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ75 مليون جنيه، تتحملها الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

وأضاف:«تم إرسال خطابات رسمية إلى كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، لإجراء الاختبارات الفنية والهندسية الخاصة بالخلطة الخرسانية التي سيتم الاستقرار عليها وتتضمن الكميات المقررة من الأسمنت والرمل والزلط، لعمل الكتل الخرسانية والمكعبات، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من تصميم الخلطة الخرسانية سيتم اعتمادها من الهيئة وتسليمها إلى الجهة المنفذة للالتزام بها أثناء الاعمال تحت اشراف الهيئة.

وأوضح «حنا»، أن مشروع الترميم يعد أول مشروع بحري متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع في المنتزة شرق الاسكندرية، اذ يشمل الحائط البحري الأثري والفنار والكوبرى، مشيرا إلى أن الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير حدائق المنتزة.

وقال أن المشروع سبقه معاينة ميدانية قامت بها لجنة رسمية بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بهدف معاينة 3 مواقع على الطبيعة والتعرف على حجم التأثر الحائط البحرى الاثرى والكوبرى والفنار وإعداد دراسة شاملة، خاصة وان المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية في الاسكندرية وتمثل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

يشار إلى أن إنشاء الفنار والكوبري يرجع إلى عام ١٩٢٥، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 وحتى 1936.