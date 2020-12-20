شكرا لقرائتكم خبر عن 28952 طالب وطالبة يختتمون امتحان أولى ثانوي تجريبي بمادتي التاريخ والكيمياء بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الأحد، 28952 طالب وطالبة، بالصف الأولي الثاني، الامتحان التجريبي، بمادتي التاريخ والكيمياء، داخل 127 مدرسة، من بينها 117 مدرسة حكومي، و10 مدارس خاصة.

وقال محمد فؤاد الرشيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، لم تتلقي غرفه عمليات المديرية، أو غرف العمليات بالإدارات التعليمية أي شكاوي خلال فترة الامتحانات التي بدأت الثلاثاء الماضي. مؤكدا انتظام الامتحانات بشكل متميز ووسط إجراءات وقائية من وباء كورونا المستجد.

وأضاف «الرشيدي» الامتحان تجريبي، في شكل تقييم جديد يتم تطبيقه على الطلاب منذ عام 2018، حيث يختبر الطالب الكترونيا، على التابلت في المنزل أو المدرسة.