شكرا لقرائتكم خبر عن فرق مرورية لمواجهة الشبورة المائية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت الفرق المرورية في المنيا، بالطرق الإقليمية والسريعة بمدن وقرى المنيا، للحد من السرعات وحوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين في ظل انتشار الشبورة المائية بالعديد من المناطق، في الساعات الأولي من الصباح.

فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على رؤساء المدن والقرى باليقظة، وتنشيط غرف العمليات، وموافاة غرف عمليات المحافظة ببيان كل ساعتين حول الحالة الأمنية والمرورية ورصد أي حالات مخالفات، سواء مبان أو مرافق.