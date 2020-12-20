شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" تستجيب لشكوى قارئ وتوجه بتغطية كابلات كهرباء مكشوفة في الزاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشكوى واردة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بعنوان "كابلات كهرباء مكشوفة بمنطقة الزاوية الحمراء تهدد حياة السكان"، أكدت محافظة القاهرة أنه تم تكليف الإدارات المختصة بحى الزاواية الحمراء لبحث المشكلة وتغطية الكابلات حفاظا على سلامة المواطنين و المارة بالشارع، مناشدة السكان بعدم العبث بكابلات الكهرباء والاتصال مباشرة بالطوارئ.

وكان القارئ وليد أبو الوفا أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365، يتضرر فيها من تواجد عدد من كابلات الكهرباء ذات الضغط العالى المتواجدة بمستوى الأرض مكشوفة بمنطقة الزاوية الحمراء وبلا أى وسائل أمان، ما يعرض المارة لخطر الصعق الكهربائي، لافتا إلى إنه تم التواصل عدة مرات مع شركة الكهرباء طالبين منه تغطية هذه الكابلات وتوفير وسائل أمان ولكن لم يتم الإستجابة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.