شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز الفلك الشرعى العالمى بمجمع البحوث الإسلامية لتدريب الوعاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مشيخة الأزهر اليوم توقيع بروتكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إنه هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف مع غيرها من مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب علمية وتخصصية.

أضاف الأمين العام أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول مهمة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى لما تمثله بنود البروتوكول من تعاون مشترك وفعّال لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف فى التعامل مع القضايا المعاصرة المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء كتخصص علمى يتم الاستعانة به فى بعض الجوانب الشرعية.

تم توقيع البروتكول بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث من جانب الأزهر، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية من الجانب الآخر، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مقر بمجمع البحوث الإسلامية لإنشاء مركز الفلك الشرعى العالمى كبداية لتفعيل بنود البروتوكول.

وأشار عيّاد إلى أن هذه البروتوكولات تمثل محورًا مهمًا من محاور استراتيجية الأزهر الشريف فى التعامل مع القضايا المستحدثة والتى تحتاج إلى الدمج بين العلوم الشرعية والتخصصات العلمية المختلفة.