شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة الإمام الحسينى الذكية يستخدمون التابلت والسبورة الذكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرصة ثانية للطلاب للحصول على تعليم متميز ومتساو مع زملائهم فى المدارس الابتدائية للتعليم الأساسى، أجرى الخليج 365 جولة بمدرسة الإمام الحسينى المجتمعية الذكية للتعرف على أهمية تقديم تعليم عالى الجودة للطلاب الدارسين فى هذه الفصول.

قالت سهير محمد معلمة المدرسة، إن الدراسة تكون عن طريق تقسيم المؤدية مستويين، المستوى الأول : "الأول والثانى والثالث الابتدائي"، والمستوى الثانى طلاب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، بنظام متعدد المستويات، موضحة أن هناك معلمتين فى المدرسة كل معلمة تدرس جميع المواد.

وأوضحت المعلمة، أن التكنولوجيا الحديثة فى التعلم بالمدرسة سهلت كثيرا على المعلم لأن الطريقة القديمة التقليدية كانت صعبة على المعلم من حيث الشرح، كما أن الطلبة استفادوا من تحويل المدرسة لذكية لأن مصادر التعلم اختلفت وأصبحت شيقة بالنسبة للطلاب، مشيرة إلى أن شرح الدرس يتم من خلال ألعاب تعليمية وأنشطة تفاعلية والشرح بشكل أفضل.

وأشارت المعلمة إلى أن الشرح يتم من خلال بث المحتوى على شاشة ذكية أو ما يطلق عليها السبورة الذكية، موضحة أن التكنولوجية ساهمت فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب داخل المدرسة، قائلة: الطلبة حابين كده ومتفاعلين بشكل مستمر لأن المادة العلمية متاحة للطلاب بشكل متواصل طوال الوقت.

وشددت المعلمة على أن الدراسة فى المدرسة مجانية من أولها لاخرها لا يتحمل الطالب اى تكلفة، مشيرة إلى أن أسباب التحاق الطلبة بالفصول المجتمعية، كثيرة منها الاجتماعية والإقتصادية، موضحا أن الطلبة فى المدرسة المجتمعية أكثر تفوقا من أقرانهم فى مدارس التعليم العام.

وأكدت أن هناك مادة تسمى التكوين المهنى لتعليم الطالبات الحرف والاقتصاد المنزلى، كما أن لكل طالب حساب على بنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمى.