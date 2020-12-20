شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية وداخلية لنقل 5500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأحد ، رحلاتها الجوية إلى 57 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 5500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، چنيڤ، أمستردام ، كوبنهاجن ، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، عمان، جدة، المدينة المنورة ، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلي 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ،و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5500 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.