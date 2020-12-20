شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "آثار القاهرة": جاهزون لجميع الاحتمالات لامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أن الكلية بدأت الاستعداد لوضع تصور جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من حيث ترتيب المواد فى الجدول تمهيدا لوضع ايام الامتحانات بعد تحديدها وإعلان الجداول للطلاب .

وقال الدكتور أحمد رجب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الكلية جاهزة لجميع الاحتمالات فيما يخص امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول واتمامها سواء إلكترونيا أو حضوريا وذلك فى ضوء اجتماع مجلس جامعة القاهرة المرتقب موضحا أنه فى حالة القرار بأن تكون الامتحانات إلكترونيا ستتم بنظام البابل شيت بمنصة الجامعة والتصحيح الكترونى.

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه فى حالة القرار بأن تتم امتحانات الفصل الدراسى الأول حضوريا فإن الكلية ستراعى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بداية من تخفيض الاعداد داخل القاعات الامتحانية لتحقيق التباعد الاجتماعى إضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات الطبية .

وأشار الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إلى أن الكلية انتهت من تدريس نسبة ال 50 % من المقررات الدراسية حضورى على أن تستكمل الدراسة بالكلية خلال الاسبوعين المقبلين بداية من 19 ديسمبر حتى نهاية الشهر اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية البلاك بورد وذلك فيما يخص الفرق الدراسية بكالوريوس ودراسات عليا .