وزير النقل يعلن دخول برج السكة الحديد بطهطا فى سوهاج الخدمة.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس كامل وزير النقل دخول برج طهطا والمنطقة الاتوماتيكية ما بين برج اشارات طهطا وبرج إشارات المراغة فى الخدمة بإجمالى 12 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (17 برج رئيسى و3 برج ثانوى و 64 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 50% وتم حتى الآن دخول عدد (3) برج رئيسى الخدمة هما (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا )مشيراً إلى أن برج طهطا والمنطقة الاوتوماتيكية تتحكم فى عدد ٧٠ سيمافور ضوئى وعدد 5 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا وعدد 19 موتور تحويله.

وأضاف وزير النقل أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.