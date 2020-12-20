انتظام المرور على الطريق الدائرى من المريوطية إلى محور صفط اللبن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الدائرى صباح اليوم الأحد، من منطقة المريوطية إلى محور صفط اللبن، انتظاما بالحركة المرورية، رغم وجود الشبورة المائية على الطريق، وتواجد رجال المرور للعمال على تسيير حركة المرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

كما تهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود الشبورة، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية بالطرق ومراقبتها بالكاميرات.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، على التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.