شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن تطوير إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئى لدفع عجلة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى جلسته الـ 55 على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئى للمشروعات من أجل تطوير سير العمل وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئى للمشروعات المقدمة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان اليوم، إلى أن عدم اكتمال البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات كانت من أحد المعوقات التى تواجه جهاز شئون البيئة لإنجاز إصدار الموافقات عليها، مما تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الضامنة لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة من مقدمى طلب الدراسة قبل بدء الجهاز فيها لضمان سرعة إنجازها بشفافية ووضوح وعدم تعطيل عجلة الاستثمار.

وأضافت وزيرة البيئة، أن من تلك الإجراءات وضع قائمة مرجعية استرشادية وتعميمها على الجهات الإدارية المختصة والجهات المانحة للترخيص لمراجعة نماذج ودراسات تقييم الأثر البيئى لاستيفائها قبل استلامها وتحويلها لجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.