المستشارة منى عاشور تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس السبت المستشارة منى عاشور السيد مبروك الوكيل العام وعضو فرع الدعوى التأديبية، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.

يذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية، لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.

كان أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية توجيهاته، بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيلها في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".