شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حضور طلابى كبير على منصة امتحان أولى ثانوى لأداء "الكيمياء والتاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك إقبالا كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان الإلكترونى لأداء اختبار الكيمياء والتاريخ التدريبى، موضحة أن حضور الطلاب ومشاركتهم على المنصة كبير.

وأوضحت المصادر أن هذا الحضور دليل على اهتمام الطلاب بتجربة الامتحان التدريبى رغم أنه بدون درجات ولكن يكشف مدى اهتمام الطلبة بالتجربة ووعيهم بمدى أهمية التقييم الجديد والاختبارات الإلكترونية.

فيما أعلن بعض الطلاب الانتهاء من الامتحان فى وقت قياسى حيث أكدت أحمد مجدى بمدرسة السعيدية الثانوية أنه انتهى من الامتحان فى المادتين بعد مرور أقل من الساعة على فتح منصة الامتحان والأسئلة سهلة .

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىالاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الرابع التدريبي 19 ديسمبر الجارى للصف الأول الثانوي، موضحا أن 94% ؜ نسبة الحضور في اليوم الرابع للامتحان التدريبي.

وأوضح الوزير أنه فى مادة الفلسفة أدى الامتحان 611 ألفا و493 طالبا، وفى الفيزياء 553 ألفا و582 طالبا وطالبة والفيزياء (لغة انجليزية) 56 ألفا و171 طالبا و الفيزياء (لغة فرنسية) = ١،٨٢٦ طالب.

مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح، مليون و223 ألف و72 امتحان الكترونى، مشيرا إلى إجمالي عدد الطلاب 653 ألف طالب.