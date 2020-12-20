شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يحيل رئيس حى حلوان للتحقيق بسبب إجراءات كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم، جولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لحى حلوان بمحافظة القاهرة، وشاركت فى الجولة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ولجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجولة بدأت بمرور اللواء محمود شعراوى ومحافظ القاهرة على منطقة ميدان المحطة، واستمع الوزير الى شكاوى عدد من المواطنين وتضررهم من وجود أكوام من القمامة والمخلفات والإشغالات للباعة الجائلين بعدد من الشوارع مما يؤثر على حركة المشاه والسيارات.

وعلى الفور وجه وزير التنمية المحلية، بسرعة رفع الاشغالات والمخلفات المحيطة بميدان المحطة، حيث تم الاستعانة بسيارات ومعدات الحى والأجهزة المعنية ورفع المخلفات والاشغالات .

وعقب ذلك تفقد شعراوى وعبدالعال منطقة سوق توشكى الجديد لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية والتطوير والتى تجرى بالسوق بالتنسيق بين المحافظة والحى والمجتمع المدنى تمهيداً لنقل الباعة الجائلين الى السوق خلال الفترة القادمة، كما التقوا عدد من الباعة المخصص لهم باكيات فى السوق حيث استمع لبعض مقترحاتهم فيما يخص عمليات التسكين ونقلهم للسوق خلال الأيام القادمة حيث وجه شعراوى، نائبة المحافظ بدراستها وسرعة إنهاء إجراءات تسليم باكيات السوق لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة بشوارع الحى وعدم السماح بافتراشها من الباعة .

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوى، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منطقة عزبة الوالدة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبعض المشروعات الخدمية الجارية بالمنطقة ،حيث أشار اللواء خالد عبدالعال إلى أنه يجرى التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة النقل للانتهاء من إجراءات إنشاء نفق إضافى موازى بمسافة 50 متراً أسفل السكة الحديد فى إطار البرتوكول الموقع بين الجانبين، بتكلفة 15 مليون جنيه للتخفيف على المواطنين و تحقيق سيولة حركة المرور وتقليل الكثافة على النفق القديم فى تلك المنطقة .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية سوق عزبة الوالدة، حيث تلاحظ خروج عدد كبير من الباعة الجائلين خارج السوق للشوارع المحيطة مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين، ووجه شعراوى على الفور بسرعة رفع الاشغالات والمخلفات بالمنطقة المحيطة بالسوق .

كما تم المرور على المنطقة المحيطة بسوق عزبة الوالدة وتلاحظ وجود إشغالات خارج السوق بسبب وجود باعة متجولين، وتم التوجيه على الفور بإزالة الاشغالات ورفع المخلفات الموجودة بالمنطقة .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية عدم خروج الباعة المتواجدين خارج السوق لعدم إعاقة حركة المرور بالطريق العام، مطالباً بحصر كافة أعداد الباعة الغير ملتزمين وتحذيرهم فى حال تكرار خروجهم خارج السوق، مطالبًا المسئولين بالحى بتكثيف الحملات لإزالة كافة الاشغالات الموجودة بالمنطقة وكذا الاهتمام برفع القمامة على مدار اليوم ومتابعة السيدة نائبة المحافظ لكافة الملاحظات التى تم رصدها .

كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة استغلال المعالم السياحية بالحى مثل الحديقة اليابانية وكابريتاج حلوان بمشاركة المستثمرين، وخلال الجولة أيضاً وجه اللواء محمود شعراوى باتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض المقاهى والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى تقديم الشيشة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بالتحقيق الإدارى مع رئيس الحى نظراً لحالات المخالفات التى تم رصدها من إشغالات ومخلفات والإهمال فيما يخص عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد وزير التنمية المحلية أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات واهتمامات الوزارة، وطالب باستنفار جميع رؤساء الاحياء والمراكز بالمحافظة والتواجد بين المواطنين لسرعة التعامل مع اى شكاوى و تحسين مستوى الخدمات التى تقدم اليهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة .