شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات لـ 4.9 مليون طن رغم تأثر التجارة الدولية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالى 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشى فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القائمة ضمت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل، وأن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 465 ألف 880 طن، بالإضافة إلى تصدير 679 ألفاً 613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 421 ألفاً و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 344 ألفاً و 970 طن، فى حين احتل العنب على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 139 ألفاً و 59 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 98 ألف و185 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالى 90 ألفاً و21 طن، يليها فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 50 ألفاً و590 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 35 الف و 235 طن، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 26 الف و 474 طن، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادى عشر بإجمالى 23 ألفاً و 172 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثانى عشر بإجمالى 8535 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالى 4395 طن.

وفى سياق متصل استقبل أحمد العطار، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى ميلا لينسترا المستشار الزراعى الهولندى بمصر والاردن وعمر عبد اللطيف مستشار زراعى بالسفارة الهولندية فى مصر وتناول الاجتماع فحص التعاون فى مجال التبادل التجارى الزراعى بين مصر وهولندا والتحديات التى تواجه هذا القطاع كما عرض وفد السفارة الهولندية التجارب التى تمت مع دول الجوار كنماذج يحتذى بها .

كما أوضح رغبة المستثمرين الهولنديين فى التحول من التجارة مع مصر الى الاستثمار فى مصر وجعل مصر مركزا لاستثمارات هولندية فى مجال الزراعة تغذى باقى الدول المجاورة .