شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين 3 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 695 لسنة 2020 بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار خالد رأفت الدسوقي، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز.

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