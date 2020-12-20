شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة بجميع الأنحاء.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 25 ديسمبر 2020. - اليوم الأحد 20 دسمبر 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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