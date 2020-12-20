شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: 10 مليارديرات يجنون 400 مليار دولار خلال أزمة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن 10 من أغنى الأغنياء فى العالم قد زادت ثرواتهم الهائلة بأكثر من 400 مليار دولار منذ بداية أزمة كورونا حيث تعززت أعمالهم فى ظل الإغلاق والأزمات المالية حول العالم.

وأوضحت الصحيفة، أن الثروة الإضافية التي جناها الرجال العشرة، وتقدر بحوالي 450 مليار دولار وفقا لأرقام مجلة فوريس، على مدار الأشهر التسعة الماضية، هي أكثر مما تقدر الحكومة البريطانية بحوالى 296 مليار دولار قد أنفقتها للتعامل مع الوباء والضرر الاقتصادى الذى عانى منها البريطانيون.

وفى تقرير آخر ذي صلة، فإن جماعة "أمريكيون من أجل عدالة الضرائب" يقر أن الثروة الجمعية لمليارديرات أمريكا البالغ عددهم 651 مليار قد زادت حوالى 1.1 تريليون دولار على مدار نفس الفترة.

وقال فرانك كيليمنت من المنظمة، إن الأرباح التي جنوها خلال الوباء هائلة حتى أن مليارديرات أمريكا يمكن أن يدفعوا مقابل إغاثة كوفيد 19 كبير دون أن يخسروا شيئا من ثرواتهم كما كانت قبل الوباء. كما أن نمو ثرواتهم هائل جدا حتى أنهم وحدهم يمكن ان يقدموا إاثة لكل رجل وأمراى وطفل فى الولايات المتحدة بقيمة 3 آلاف دولار، وويظلوا أغنى مما كانوا عليه قبل 9 أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن جيف بيزوس مؤسس أمازون قد شهد ثروته تصعد بسرعة الصاروخ بقيمة 70 مليار دولار منذ مارس، لتصل إلى 185 مليار دولار مع تواجد مئات الملايين من الناس فى منازلهم وتحولهم إلى عملاق التسوق الإلكترونى. ومن بين من جنوا مليارات أيضا إيلون موسك مؤسس شركة تسلا والملياردير الفرنسي بيرنار أرنول ومرؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج.