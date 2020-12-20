شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح منصة الامتحان لطلاب أولى ثانوى لأداء اختبار التاريخ والكيمياء التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، قبل قليل لأداء امتحان مادتى الكيمياء والتاريخ، وذلك فى خامس يوم بالاختبارات التدريبية التى تعقدها الوزارة لتدريب طلاب أولى ثانوى على شكل الأسئلة والتقييم الجديد واختبار الشبكات والمنصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان بدأ فى التاسعة صباحا وممتد حتى التاسعة مساء، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إدخال كود الامتحان "الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الخطوة التالية لأداء الطالب الامتحان بشكل صحيح: يجد شريط أدوات الامتحان على التابلت بجوار قائمة الأسئلة والذى من خلاله يستطيع الطالب أن يرى الامتحان فى الشاشة كاملة أو تراجع قائمة الأسئلة أو يشاهد ما قام بالإجابة عنه وأيضا يستطيع تنسيق الخط والشاشة أو أسئلة قام الطالب بتحديدها بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى، موضحة أن جميع هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كان يجيب عن الأسئلة فى وضع عمودى للتابلت.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الرابع التدريبى 19 ديسمبر الجارى للصف الأول الثانوي، موضحا أن 94%؜ نسبة الحضور فى اليوم الرابع للامتحان التدريبي.

وأوضح الوزير، فى مادة الفلسفة أدى الامتحان 611 الف و493 طالبا، وفى الفيزياء 553 ألف و582 طالب وطالبة والفيزياء (لغة انجليزية) 56 ألف و171 طالبا والفيزياء (لغة فرنسية) = 1،826 طالب مجموع الامتحانات اللتى تم تسليمها بنجاح، مليون و223 ألف و72 امتحان الكترونى، مشيرا إلى إجمالى عدد الطلاب 653 ألف طالب.