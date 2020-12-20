شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق السويس الصحراوى بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق السويس الصحراوى في الاتجاهين، بعد زوال وتلاشى الشبورة المائية التى ظهرت صباح اليوم، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وكانت إدارة المرور، أغلقت طريق السويس صباح اليوم لوجود شبورة كثيفة، وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عن مجموعة إرشادات عامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات فى وجود الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، نرصدها كالتالى:

- يفضل تأجيل رحلتك لحين انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية

- إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

- استعمل مساحات المطر

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

- عدم التوقف في منطقة الشبورة

- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

_ رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل إلى أسرتك سالما

- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000