وزير النقل يعلن دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج طهطا والمنطقة الاتوماتيكية ما بين برج اشارات طهطا وبرج اشارات المراغة في الخدمة بإجمالي 12 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٦٤ مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٥٠% وتم حتى الآن دخول (٣) برج رئيسي الخدمة هما (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا )مشيراً إلى أن برج طهطا والمنطقة الاوتوماتيكية تتحكم في عدد ٧٠ سيمافور ضوئي وعدد ٥ مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا و١٩ موتور تحويله، مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وآخرها خلال افتتاح فخامته لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020 بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.