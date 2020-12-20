النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

طالبت نيابة حلوان، بسرعة التحريات حول واقعة العثور على سيدة حامل متوفية داخل شقتها في حلوان؛ لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من رجل اكتشف وفاة زوجته داخل شقتهما، بعد أن وجدها ملقاة على الأرض، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة؛ للتحقيق.

وتبين من التحريات الأولية عدم وجود كدمات أو جروح فى جسم المتوفية، ولا تزال النيابة تسعى لاكتشاف حقيقة الواقعة.