شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة اليوم بكافة الأنحاء وطقس مائل للدفء بالسواحل والعظمى بالعاصمة 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم، الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الغربية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.