​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مباردة "شتي في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالب وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، شركات السياحة والفنادق، للمشاركة والتسجيل في مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية بجميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية بشكل مدعم.

وشدد عاصم في تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة الالتزام بالأسعار التي تم التوافق عليها خلال اجتماع وزيري السياحة والطيران، بمستثمري القطاع السياحي بجنوب سيناء نهاية الأسبوع الماضي، موضحًا أنها تتراوح ما بين 600 جنيه و1500 جنيه للفرد في الليلة الواحدة طبقًا لدرجة الفندق ونظام الوجبات.

وأوضح أنه سيتم تعميم منشور من غرفة المنشٱت الفندقية لجميع الفنادق بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والفنادق العائمة لدعوتهم بالمشاركة في المبادرة والتسجيل فيها، بجانب أنه تم إقرار أن يكون حجز تذاكر الطيران من خلال السيستم.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى تولي غرفة الفنادق الترويج للفنادق المشاركة في المبادرة بشرط تقديم أسعار مخفضة سوف تحددها غرفة الفنادق طبقًا للدرجة الفندقية.

وتابع: الاجتماع اتفق على دعم تذاكر الطيران لتكون على النحو التالي:

- القاهرة/الأقصر/أسوان والعودة بمبلغ يتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه.

- القاهرة/شرم الشيخ/القاهرة بمبلغ 1750 جنيه.

- القاهرة/الغردقة/القاهرة بمبلغ 2000 جنيه.

من ناحيته، كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن الاجتماع تناول ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل بهدف الوصول الى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها.

وأكد عبداللطيف، أن وزيري السياحة والطيران تواصلا مع المستثمرين السياحيين وبحثوا إيجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر" التي اقترحها وزير السياحة والآثار.

وأشار عبداللطيف، إلى أن مثل هذه اللقاءات تشرح وجهات النظر وتؤكد إيمان القيادة السياسية، بأهمية السياحة والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في أسرع وقت.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، وغرفة الفنادق، اجتمعا مع جمعية مستثمري جنوب سيناء والبحر الأحمر، بحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحة لبحث إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية بشكل مدعم.

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