محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نتيجة للظروف التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا، قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح نهلة بدون مقابل لأصحاب الأراضي السكنية الصغيرة لاستكمال عمليات التنفيذ. ويمكن لأصحاب الأراضي للاستفادة من هذه المنحة على النحو التالي: - مهلة التنفيذ 3 أشهر بدون مقابل "مجانًا". - تكون قطع الأراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتم تخصيصها للحاجزين في الطروحات السابقة. - يتم تقديم طلب لهيئة المجتمعات للاستفادة من المهلة لو لم يتم استكمال أعمال التنفيذ في الفترة المحددة تقدم بطلب. - منحة التنفيذ لجميع الأراضي السكنية الصغيرة الساري تخصيصها فقط. - قرار منح المهلة شامل استخراج التراخيص وتجديدها. - يكون المتقدم سدد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. - عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض. - التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت. - مهلة التنفيذ لا تشمل أراضي ابني بيتك.

اقرأ أيضًا.. - "سداد المقدم بالبريد".. غدًا آخر فرصة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي (صور)​

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة وبالمجان.. كيف تستفيد من مهلة استكمال بناء الأراضي بعد التخصيص؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.