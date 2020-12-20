شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع العاشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية وكذلك لطلاب المرحلة الإعدادية عن الأسبوع العاشر من يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، وتقوم القناة بإعادة عرض البرامج التعليمية التى تم تقديمها على مدار الأسبوع للمرحلة الابتدائية يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، وللمرحلة الإعدادية يوم السبت 26 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع العاشر)

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية :

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم 20 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 25 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع العاشر)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم 20 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 25 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع العاشر)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم 20 ديسمبر وحتى 24 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 25 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع العاشر)

وبثت قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية بعد إعلان وزير التربية والتعليم انطلاقها اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2020، وتقدم القناة البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية ، وأيضًا لطلاب المرحلة الإعدادية ، وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- معدل الترميز 27500 -- معامل تصحيح الخطأ 5/6.