شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمرازقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية بالمركز، حيث تابع تنفيذ استكمال أعمال مشروع الصرف الصحى في قرية المرازقة.

وأكد رئيس المدينة ضرورة متابعة كل القرى والمركز من حيث عملية رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى والعزب التابعة.