شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات تقرر مصير «طفل المرور» و3 آخرين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الأحد، حكمها علي الطفل أحمد أبو المجد و3 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور"، وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادى، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لاتهامهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدى على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصرى.

كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة دون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وأحالت النيابة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته بسبب تمكينه المتهم من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وتبين من التحقيقات أن أمين الشرطة، محمد فوزي جاد الله، استوقف المتهم بعد أن انتبه لقيادة السيارة بواسطة طفل حديث السن، إلا أنه اعتدى على أمين الشرطة بالسب والقذف والتهكم والسخرية، مستنكرًا استيقافه، وتحرك فجأة بالسيارة غير مبالٍ بوقوف أمين الشرطة بجوارها، وأدى ذلك إلى صدمه.

وأكدت التحريات أن المذكورين اعتادوا ارتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والد الطفل، حيث تم رصد عدة مقاطع مصورة لهم مع أفراد الشرطة يتنمرون عليهم بدعوی حصانة السيارة قضائيًا واستحالة ضبطهم.