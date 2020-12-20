شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد اكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، وكان "بيج رامى"، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020.

وكتب بيج رامى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي".

بيج رامى فيس بوك

وأضاف:"لقد فقدت أيضًا الراعى في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم.. لإسعاد المعجبين.. أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة. .أحبك جميعًا".

شاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، عبر موقع إنستجرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي ينافس فيها بقوة اللاعب المصري رامي السبيعي "بيج رامى"، بجوار كل من الامريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى.

وكان بيج رامى نشر مجموعة الصور التى ظهر فيها على أتم الاستعداد أعلى مسرح البطولة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وسرعان ما لاقى لاعب كمال الأجسام الذي يلعب باسم مصر في البطولة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه على الأداء المشرف الذى ظهر به.