8 إرشادات مرورية للوقاية من الحوادث أثناء القيادة فى الشبورة المائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماشيا مع تحذيرات هيئة الارصاد الجوية، طالبت إدارة المرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، السائقين بتوخى الحذر حال القيادة فى الشبورة المائية. وقدمت الإدارة العامة للمرور عدد من الإرشادات منها: إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية. زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية). الاسترشاد بالخطوط الأرضية. السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج. استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً للغير. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً. استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو أكتافه مطلقا. إيقاف المركبة على الجانب الأيمن من الطريق حال تعرضها للعطل وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير واستدعاء خدمة الإغاثة من خلال الرقم 01221110000. وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة سوء الأحوال الجوية بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق، لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع الحوادث أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات مع تكثيف القوات على الطرق، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استعدادا للتعامل مع تحذيرات الأرصاد الجوية بظهور الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

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