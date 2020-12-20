شكرا لقرائتكم خبر عن هل كل حالات سرطان الثدي تحتاج إلى جراحة؟.. "الصحة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخلات الجراحية أساسا في التعامل مع علاج سرطان الثدى وأضافت وزارة الصحة أن الكشف المبكر عن الأورام يمكن من التخلص السريع والآمن من المرض.

وأضافت وزارة الصحة في منشور اليوم: " يمكن التخلص من السرطان بجراحة جزئية اذا تم اكتشافة مبكرا ويتم اجراء الجراحة بشكل تجميلى دون التخلص من الثدى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تستقبل يوميا السيدات من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.