شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتواصل مع جهاز حماية المستهلك حال وجود عيوب فى المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، وأيضا من آى عيوب فى المنتج قبل الاستلام وفى حال وجود آى مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg.

وكان الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية شن حملات مكبرة بعدد كبير من المحافظات استهدفت التجار المخالفين والمصانع غير المرخصة والمحال التجارية خاصة فى فترة البلاك فريداى.

كما استهدفت المنشأت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التى تعمل بدون ترخيص بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر بوزارة الصحة، لافتا إلى أن الهدف من الحملات ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.