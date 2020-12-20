شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتران الأعظم.. تفاصيل الاقتران النادر بين المشترى وزحل الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء والوطن العربى بعد غروب الشمس مساء الإثنين 21 ديسمبر 2020 وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالي للكرة الأرضية اقتران نادر بين كوكبي المشترى وزحل، حيث سيكونان فى أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهو أقرب اقتران مرئى بين الكوكبين في سماء الليل منذ 794 سنة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الراصد سيشاهد الكوكبين بالعين المجردة وكأنه حدث اندماج بين "نجمين" - المشتري الساطع ( 2.0 -) مع زحل الخافت (+0.7)، في نجم واحد اكثر لمعاناً ويبدوا ممتدا نحو الشمال في منظر مذهل يشاهد بدون الحاجة لاستخدام أي معدات رصد خاصة .

ويحدث الاقتران عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وهذا الاقتران بالتحديد يوصف بـ "الاقتران العظيم" لأنه من أندر حالات الاقتران بين الكواكب المرئية بالعين المجردة وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية.

وأوضح التقرير، إن السبب في ندرة حدوث "الاقتران العظيم" يعود للمسافة بين المشتري وزحل نتيجة لحركتهما البطيئة عبر السماء حيث يستغرقان 11 سنة و 29 سنة على التوالي للدوران حول الشمس ، إضافة إلى أن مداراتها لا تقع بالضبط في نفس المستوى وعادة ما تمر الكوكب فوق أو أسفل بعضها البعض في السماء ولكن يحدث أن يلتقي الكوكبين وينتج اقتران عظيم بمعدل مره كل 20 سنة .

ويقطع كوكب زحل حوالي 12 درجة كل عام من مداره حول الشمس بينما يقطع المشتري حوالي 30 درجة ، ولذلك في سنة واحدة يسد المشتري الفجوة بينه وبين زحل بحوالي 18 درجة ، وعلية خلال 20 سنه يكمل المشتري 360 درجة مقارنة بزحل وبالتالي فان المشتري يلتقي بزحل ويتشاركان تقريباً نفس الاحداثيات السماوية مرة كل 20 عاما.

إضافة لذلك يجب معرفة أن الاقترانات العظيمة ليست متشابه، ففي بعض الأحيان يحدث "الاقتران العظيم" عندما تكون الكواكب قريبة من الشمس بحيث لا يمكن رصدها كما حدث في العام 1623 وكذلك في عام 2000 وفي أوقات اخرى قد لا تتجاوز المسافة الظاهرية بينهما أكثر من خمس درجات.

يمكن رصد "الاقتران العظيم" في أي مكان على الكرة الارضية وذلك بالنظر باتجاه الافق الجنوبي الغربي لبضعة ساعات بعد غروب الشمس، وبسبب المسافة القريبة بينهما يمكن رؤيتهما سويا عبر المنظار بل وحتى بمجال رؤية التلسكوب تشاهد حلقات زحل واحزمة غيوم المشتري والعديد من اقمارهما الكبيرة سويا ايضا.

خلال الليالي بعد ليلة الاقتران العظيم سوف تزداد المسافة الظاهرية بين المشتري وزحل تدريجيا، ولن يتكرر بهذا الشكل الا بعد 60 سنة.