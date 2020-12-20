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شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة هبوط أرضي بأحد شوارع شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد حي شرق شبرا الخيمة، السبت، هبوطا أرضيا بشارع حسين الوكيل المتفرع من شارع مايو.
انتقل إلى المكان الدكتور ابوبكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وقال إنه تلقى بلاغا من غرفة عمليات الحي يفيد وجود هبوط أرضي، وتم الانتقال على الفور لموقع الحدث واستدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط والتدخل السريع لمعالجة آثار الهبوط.
وأضاف رئيس الحي، أنه بالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج كسر بخط مياه خاص بأحد العقارات، ما أدى إلى تفريغ أسفل التربة وتم الإصلاح وردم الهبوط وإعادة الأمور لسابقه.
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