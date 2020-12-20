شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع إصلاح خط صرف صحي بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أحمد عيسى نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب ورئيس شبكة الصرف الصحى، لعمل اللازم واصلاح خط الصرف الصحى بشارع الاستاد التي استمرت اكثر من يومين كاملين حتى تم الوصول لحل المشكلة عن طريق مقاول. وتلاحظ وجود كسر في خط فخار قطره 9 بوصات وتم الإصلاح وتغيير الوصله بطول 3 أمتار قطر 8 بوصات. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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