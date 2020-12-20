تعرف على محطات الخطوط الجديدة للنقل العام للربط بين القاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغلت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، خطوط للنقل جديدة للربط بين أحياء الجيزة والقاهرة، للتسهيل على المواطنين، حيث شغلت خطى نقل جماعى بين منطقة صفط اللبن وأحياء العاصمة. ويعرض ”الخليج 365” محطات الخطوط الجديدة التى تم تشغيلها وأبرز المعلومات عنها: 1. مسار خط "212 " ..من كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – كوبرى الجامعة – القصر العينى – تحرير- رمسيس – صلاح سالم – شارع الطيران – ميدان هشام بركات – الحى السابع " 2. مسار "211 " ..من كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – ميدان الجيزة – شارع جامعة القاهرة – القصر العينى – باب الخلق – شارع بور سعيد – العباسية – الخليفة المأمون – شارع القبة – جسر السويس "مرورا بالألف مسكن – الجراج" – موقف السلام النموذجى" 3. "خط 50 " زنين - رمسيس - جراج المستقبل بالواحة". 4. "خط 49 " زنين- الدقي -عزبة الهجانة". 5. "خط 52 " الدقي المظلات". 6. "خط 53 " صفط اللبن - زنين - بين السريات - رمسيس - مساكن ألماظة ". 7. خط 57 " صفط اللبن – الأوتوستراد - الحي 8 ". 8. عدد السيارات بهذه الخطوط وصلت حتى الأن لـ90 سيارة. 9. سعر التذكرة 5 جنيهات .

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