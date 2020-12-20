شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لآى مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدى لآى مخلفات، وكذلك تشكيل مجموعات عمل بالمديريات المختلفة من أجل التأكد من توافر كافة السلع الغذائية فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد من السلع الأساسية لعدده أشهر .

على جانب آخر، يواصل جهاز حماية المستهلك توعية المواطنين بشأن التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، وأيضا آى عيوب فى المنتج قبل الاستلام وفى حال وجود آى مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg .