شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

الصحة العالمية تكشف موعد وصول 20 مليون جرعة لقاح كورونا إلى مصر

الصحة العالمية: الآثار الجانبية للقاحات كورونا لا علاقة لها بحالات الوفاة

"الصحة العالمية": نتائج لقاحات فيروس كورونا تبشرنا بنهاية الأزمة

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. تبدأ 30 يناير المقبل

وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادى خفف أثار كورونا على المواطن والدولة

الطائفة الإنجيلية تعلق الأنشطة والاحتفالات بالكنائس حتى 15 يناير بسبب كورونا

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين لتسببه فى مضاعفات خطيرة حال الإصابة بكورونا

تعليم الجيزة: امتحانات المواد خارج المجموع لأولى ثانوى ورقيا

دار الإفتاء تحذر من خاصية Nearby فى تليجرام: اختراق الخصوصيات حرام شرعا

شبورة كثيفة بكافة الأنحاء.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الجمعة المقبل

غلق جزئى لطريق الواحات وتقاطعه مع وصلة دهشور من الاتجاهين حتى الغد

صور.. وزير الآثار: إعلان موعد موكب المومياوات قريبا.. ويكشف تفاصيل المشهد العظيم

استشارى أوبئة بالصحة العالمية: 4 لقاحات أنهت المرحلة الثالثة من التجارب

وزير التعليم: حضور طلاب أولى ثانوى بامتحان الفيزياء والفلسفة التدريبى 94%

5 خطوات للاستعلام عن الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس.. انفوجراف

موقف الوراق الجديد.. طريق القضاء على المواقف العشوائية.. إنفوجراف

"الصحة" تعلن تصنيع اللقاح الصينى في مصر قريبا لتوفير جرعات تكفى 20 مليون مواطن

وزير التعليم: إرسال نتائج امتحان الدبلومة الأمريكية على البريد الإلكترونى

فتوى اليوم.. حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية

التضامن الاجتماعى تعلن نتائج مسابقة أهم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

نائب وزير التعليم: تطوير مهارات المعلم وتدريبه على أحدث وسائل الاتصال التكنولوجى

وزير التعليم العالي ببدلة " رالى" تحت سفح الاهرامات

التعليم العالى: لدينا خارطة طريق لتكون مصر مركزا عالميا لمسابقة الرالى

وزير التعليم العالى يؤكد تخصيص 33 مليون جنيه لدعم رالى السيارات الكهربائية

"الزراعة" تنتهي من تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين والمربيين

الرى تزيل 5 مخالفات على نهر النيل فى الدقهلية وأسوان