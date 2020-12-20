شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد إجراءات الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات وذلك بحسب الجدول الزمنى للانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2020 / 2021 .

ويشهد اليوم الأحد انطلاق أعمال الفرز وإعلان النتائج أيضا عقب انتهاء الفترة المحددة للتصويت بانتخابات الاتحادات الطلابية ، وفى حالة الوصول إلى الإعادة فمن المقرر أن فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

واستعدت الجامعات لماراثون الانتخابات الطلابية وتطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال تخصيص صناديق اقتراع فى بعض الجامعات لطلاب الانتساب وأخرى لطلاب انتظام بالإضافة إلى تجهيز صناديق شفافة خلال التصويت والتشديد على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التصويت .

تنتهى اليوم السبت، فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وذلك وفقا للجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، والذى حدد انطلاق الدعاية يوم الخميس الماضى على أن تستمر لمدة 3 أيام.

وكانت الجامعات أعلنت الكشوف النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الطلابية يوم الأربعاء، 16 ديسمبر، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة على أسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات.