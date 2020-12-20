شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب اليوم بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار النشاط الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر على جميع المستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية؛ يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات معرضًا للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية اليوم الأحد .

صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن المعرض تستمر فعالياته من يوم 20 وحتى31 ديسمبر الجاري، ويقام بمقر المكتبة المركزية بمدينة نصر تحت عنوان: (نحو ثقافة راشدة) لافتًا إلى أنه سبق تنظم عديد من المعارض التي عقدت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات مدينة نصر بنين وبنات، إضافة إلى تنظيم عديد من المعارض التي تضم أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والدينية بقطاع كليات جامعة الأزهر بالدراسة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على تنظيم مثل هذه المعارض التي تخدم طلاب وطالبات الجامعة بمختلف التخصصات، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا، مشيرا أنها تقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات.