شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الجامعات استعداداتها لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، المقرر أن تبدأ اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب فى جامعة الإسكندرية، إن لجان متابعة ومراقبة العملية الانتخابية على مستوى الكليات التى تجرى بها الجولة من الانتخابات الطلابية لم ترصد أى دعاية سياسية أو دينية للمرشحين وأن الدعاية الموجودة متسقة مع القانون ولائحة الجامعة فى هذا الشأن.

وأضاف «جمال الدين» لـ«المصرى اليوم» أن كل كلية من الكليات التى تخوض الانتخابات فى جولتها الأولى، بها 5 لجان بإجمالى 25 لجنة، عبارة عن 4 لجان للفرق الأربعة ولجنة عامة تتولى مهام متابعة الانتخابات منذ تلقى الطلبات وحتى إعلان الفائز بمنصب رئيس اتحاد الكلية.

وحسمت التزكية والتعيين كليات الآداب والتجارة، والتربية والسياحة والعلوم والزراعة والهندسة، وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية الرياضية بنات، والفنون الجميلة والتربية النوعية والطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات، فيما تجرى الانتخابات فى 4 كليات اليوم وهى الحقوق والطب البشرى والطب البيطرى والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وفى المنيا، تجرى انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية، داخل جامعة المنيا، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهه وباء كورونا، كما تجرى جولة الإعادة فى اليوم التالى.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إجمالى المرشحين باللجان العلمية بكليات الجامعة وصل إلى 98 طالبًا، بينما بلغ عدد المرشحين باللجنة الفنية 109 طلاب، وترشح للجنة الثقافية 107 طلاب، وباللجنة الاجتماعية وصل عدد المترشحين إلى 118، وبالجوالة والخدمة العامة وصل عددهم إلى 106، كما ترشح بلجنة الأسر 110، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المترشحين باللجنة الرياضية 109 طالبات.