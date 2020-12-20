شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر أول صور للطفلين «خالد» و«جودي»" ضحيتا الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أول صور للطفلين خالد أيمن محمد أبوالمكارم، 8 سنوات وشقيقته جودي، 5 سنوات، واللذان أعلنت السلطات الليبية العثور على جثتيهما على السواحل الليبية اثر غرق مركب في رحلة هجرة غير شرعية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين عقب وصول أنباء عن وفاة الطفلين خالد، 8 سنوات وشقيقته جودي، 5 سنوات والعثور على جثتهما بالقرب من الشواطئ الليبية واعلان السلطات بليبيا انهما ضحية هجرة غير شرعية، بينما لم يتم العثور حتى الآن على والديهما وشقيقهما الأكبر باسم، 12 سنة، وأعلنت جميع مساجد القرية صلاة الغائب على روح الطفلين «خالد وجودي» .

بينما نفى خالد العوضي خال الطفلين في تصريحات صحفية «تصريحات السلطات الليبية وأكد أن شقيقته إيمان وزوجها أيمن وأبنائها باسم وخالد وجودي، كانوا يقومون في ليبيا في منطقة»صبراته«ولهم هناك حياة مستقرة وأنهم كانوا في طريق عودتهم بريا .

وقال خال الطفلين «أي حديث عن هجرة غير شرعية غير صحيح فشقيقتي إيمان العوضي 29 سنة، وزوجها أيمن محمد ابو المكارم، 36 سنة، وأبنائها الثلاثة، باسم، 12 سنة، وخالد، 8 سنوات، وجودي 5 سنوات كانوا يعيشون في»صبراته«الليبية منذ 4 سنوات حيث كان يعمل زوج شقيقتي سمكري هناك، وسفرهم كان بطريق شرعي وعن طريق الطيران» .

وأضاف: «شقيقتي سافرت ليبيا لزوجها أكثر من مرة وكانت تحجز تذكرة ذهاب وعودة، ولظروف كورونا لم تتمكن من العودة هذا العام، وآخر تواصل معهم أكدوا أنهم عائدين إلى مصر بالطريق البري، إلا أنه فوجئ باتصال من أحد جيرانهم هناك أكد لي وفاة اولاد شقيقتي»خالد، 8 سنوات، وجودي 5 سنوات«ولم يتم العثور على الأب ولا الأم ولا شقيقهم الأكبر باسم 12 سنة».

وتابع «من وقتها ونحن في اتصالات مباشرة مع الكثير من المصريين العاملين في ليبيا والسفارة المصرية هناك ولكن لم تصلنا أي اخبار»وأكد ان أسرة الزوج والزوجة وكلوا أحد الجيران هناك عن طريق السفارة المصرية باستلام جثتي الطفلين«خالد، وجودي» ولا توجد أي معلومات عن باقي افراد الأسرة. وناشد«العوضي» السلطات المصرية بالتدخل للبحث عن شقيقته وزوجها وابنهما والعمل على تأمين عودتهم إلى مصر في حالة وجودهم على قيد الحياة.

وكانت السلطات الليبية أعلنت عن العثور على جثامين 3 اطفال قذفتهم الأمواج على الشواطئ الليبية عقب غرق مركب في محاولة هجرة غير شرعية وتبين من اوراق السفر التي تم العثور عليها مع جثث الأطفال انهم مصريين اثنين منهم من الدقهلية وثالث من القاهرة .