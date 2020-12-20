شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: رفع مخلفات أعلى الطريق الدائري بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء الدكتور خالد عصر، رئيس حي الهرم، سير العمل بأعمال التوسعة والتطوير وتنفيذ الإزالات بشارع الأربعين، ضمن مشروع تطوير محور اللبيني امتداد المنصورية هرم. وفي إطار العناية والاهتمام بالنباتات وزيادة أعمال التشجير لإضفاء لمسة جمالية وحضارية بالمكان قامت إدارة الحدائق بالعمل علي زراعة شتلات الزيتون بشارع المجزر الآلي من اللبيني هرم، كما تم العمل علي توفير التغذية المائية بالنباتات والأشجار بمشتل إدارة الحدائق من خلال موتور رفع المياه، لرفع مستوى وكفاءة النظافة تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أعلي الطريق الدائري بنطاق حي الهرم. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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