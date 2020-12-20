مع عودتهما مجددًا.. "الإعلاميين" تكشف الموقف القانوني لـ"أسامة كمال" و"ريهام سعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - يعود الإعلامي أسامة كمال للظهور على شاشة قناة المحور مجددًا مساء اليوم، لتقديم برنامج "90 دقيقة"، عقب انتهاء إيقافه لمدة أسبوعين من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية شكوى الشركة المصرية للاتصالات ضده، والتي تضمن القرار الصادر بشأنها أيضًا تغريم قناة المحور 100 ألف جنيه.

وقال بشير حسن رئيس تحرير قناة المحور لـ"الخليج 365"، إن مدة إيقاف كمال انتهت يوم 19 ديسمبر الجاري، بناء على قرار المجلس، لافتًا إلى أن كمال سيعود اليوم لتقديم البرنامج لمدة 3 أيام أسبوعيًا كما كان وهي أيام السبت والأحد والاثنين.

وعقب صدور قرار إيقافه من "الأعلى للإعلام"، أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور وأي وسيلة إعلامية، وعن مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين وفقًا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة، مؤكدًا أن قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي جاء لاختراقه قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنة 2016.

من ناحية أخرى، كشف أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، عضو مجلس النقابة، موقف أسامة كمال نقابيًا بعد قرار منعه من الظهور لحين تقنين أوضاعه.

وقال عدلي إن الإعلامي أسامة كمال حضر إلى النقابة خلال الأيام الماضية، وقنن أوضاعه بالفعل، حيث استخرج تصريح مزاولة مهنة من النقابة، بعد تقديمه كافة الأوراق اللازمة لذلك، وهو ما فعلته أيضًا الإعلامية ريهام سعيد التي استخرجت تصريحًا لمزاولة المهنة أيضًا من النقابة، وعادت مجددًا للظهور على شاشة النهار، عقب امتثالها للتحقيق في النقابة على خلفية أزمة حلقة "صيد الثعالب".

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