شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية مساحتها 300 متر في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، حملة لإزالة تعدي على أراضي زراعية بساحل الجرف بأرمنت الحيط، تشمل التعدي بالحفر على مساحة 300 م2 استعدادا لعمل حصير خرساني لإنشاء مبنى مخالف.

وتم ردم الحفر وضبط الحفار المستخدم في المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.