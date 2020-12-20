شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لتفقد منطقة ترعة جانبية البدرشين وشوارع سعد زغلول والساحة وجسر المنوات والنزهة وطريقي 11 والمساكن، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة أعمال النظافة والوقوف على مستوى الخدمات بالمدينة.

وشدد الشهابي على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

والتقى الشهابي بعدد كبير من أهالى المدينة، وتفقد عددا من الترع التي تم تبطينها بمدينة الحوامدية، وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، ويقضي على مشكلات نقص المياه وشكاوى المزارعين وتوصيل المياه لنهايات الترع، وتوفير فرص عمل للشباب، كما تفقد مشروع تبطين وتأهيل ترعه سقاره وترعه الحوامدية.