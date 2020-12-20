شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الدولة ساندت المنشآت السياحية خلال أزمة كورونا وافتتاح المتحف المصرى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة ساندت قطاع السياحة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، وتصدت لتسريح العمالة كما أنها شنت حملات مستمرة للتأكد من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت خلال لقاء لها عبر "سكايب"، ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن تم الانتهاء من 95% من العمليات الإنشائية بالمتحف المصرى الكبير ومن المتوقع أن يتم افتتاحه فى عام 2021، وتابعت:"افتتاحه سيحدث فارق العملية السياحية بمصر ويتم عمل اللمسات النهائية فيه الآن".

ولفتت "سها بهجت"، إلى أن مبادرة "شتى فى مصر"، تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات داخل المنشآت السياحية أمر لا تهاون به كونه يمس صحة المصريين، مؤكدة أن هناك حملات سرية على المنشآت من قبل شخصيات غير معلومة تقوم بعمل تقارير عن مدى إلتزام هذه المنشآت بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.