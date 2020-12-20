شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستبعد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ويكلف نائبه بتسيير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم قرارا باستبعاد اللواء خالد سعيد عبد العليم زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من منصبه، مع تعيينه مستشارا بوزارة النقل. كما أصدر وزير النقل قرار آخر بتكليف اللواء أشرف عبد المنعم إمام كامل نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتسيير شئون الهيئة لحين صدور آخر. كان وزير النقل سبق وأصدر قرار منذ أيام بالتجديد للواء خالد زهران رئيسا لهيئة موانى البحر الأحمر لمدة عام وذلك قبل صدور قرار استبعاده من منصبه.

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